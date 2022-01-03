استئناف جلسة الاستماع لرئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات

استأنف مجلس النواب الاستماع لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء المفوضية.

وأكد السايح خلال جلسة استماع لرئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تحديد 24 يناير موعدا للانتخابات جاء بناء على المدة المطلوبة قانونا وهي 30 يوما من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

وأشار السائح إلى اكتشاف عمليات تزوير مفضوح في مستندات ترشح بعض المرشحين للرئاسة.

وأكد السايح أنه تم استخدام أرقام وطنية دون علم أصحابها من قبل بعض المترشحين للحصول على تزكيات مضيفا ننتظر من النائب العام أن يتخذ الإجراءات بالخصوص