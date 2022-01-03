السايح: المفوضية رصدت عمليات تزوير واضحة في ملفات المترشحين للانتخابات

العنوان-طبرق

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الإثنين، في إحاطته أمام مجلس النواب، على أن المفوضية لازالت جاهزة فنيا لإجراء الانتخابات.

وقال السايح، إن المفوضية كانت تتوقع من مجلسي النواب والرئاسي والحكومة إدانة ما تعرضت له مفوضية الانتخابات التي وجدت نفسها بمفردها.

وأضاف السايح، إن عناصر القوة القاهرة منها الأحكام القضائية المتضاربة والتي صدرت خارج المدة القانونية والتهديدات التي وجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين وفيها أسماء معينة.

وكشف، أنه تم استخدام أرقام وطنية دون علم أصحابها من قبل بعض المترشحين للحصول على تزكيات وننتظر من النائب العام أن يتخذ الإجراءات بالخصوص.

كما كشف، أن هناك أحد مترشحي الرئاسة انتقد المفوضية على قناة أجنبية ونحن لدينا ما يثبت تزويره في توقيعات التزكية الخاصة به.

وقال، إن الطعون لم تكن منصفة بحق المفوضية، وقد أحلنا الملفات إلى النائب العام لنتمكن من إصدار قائمة نهائية للمترشحين، الذين لا تدور حولهم أي شبهات تمس نزاهة الانتخابات.

وذكر، أن المفوضية على تواصل مع وزارة الداخلية وكان لديها خطة طموحة لتأمين العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت بواقع سياسي وأمني حال دون تنفيذ الخطة.

وتابع، أن عملية انتخاب مجلس النواب مازالت مستمرة وتلقينا أكثر من 5000 ترشح وهناك عدد كبير من التزكيات لا تتوافق مع القانون.

وذكر، أن المفوضية رصدت عمليات تزوير مفضوح في التزكيات والتوقيعات أو أسماء المزكين واستبعدنا نحو 12 ملفا.

وقال السايح، لدينا 5 أحكام قضائية متضاربة في مضمونها حول مصير 5 مترشحين للرئاسة.