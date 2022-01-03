السايح: نشر القائمة النهائية للمرشحين يشكل تهديدا للمفوضية

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في إحاطته أمام مجلس النواب اليوم، إن المفوضية كانت قد وافقت على إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر بعد التشاور مع البرلمان، مشيرا إلى أن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات متأخرة ومختلفة تماما عما جرى مباحثته مع البرلمان في روما.

وأكد السايح أن الواقع السياسي كان نقطة مفصلية في مرحلة الطعون بمرشحي الرئاسة.

وقال في رده على استفسار حول عدم إصدار القائمة النهائية للمترشحين إنه في حال نشرت المفوضية القائمة النهائية فسوف تقتحم ولن تجد من يدافع عنها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا