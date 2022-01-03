الدعم المركزي: ضبط «مالي» الجنسية في غريان بحوزته أدوات سحر

أكدت الإدارة العامة للدعم المركزي، أنها تمكنت من ضبط شخص يحمل جنسية دولة مالي في مدينة غريان، وبحوزته بعض الأدوات التي تستخدم في ممارسة أعمال السحر.

وقال بيان صادر عن الإدارة: “في إطار استمرار الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي «غريان» في ضبط المخالفين والمتجاوزين للقانون وكل ما من شأنه إلحاق الضرر بأمن المواطن وسلامته”.

وأضاف البيان “تمكن أعضاء دوريات الفرع لدى تمركزهم بـ«بوابة الهيرة غريان» مساء يوم أمس الأحد الموافق من ضبط المدعو أ.ع.م.ش وهو يحمل جنسية دولة مالي وبحوزته بعض المقتنيات والمواد التي تستخدم في ممارسة أعمال السحر والشعوذة”.

وتابع “باستجواب المعني عقب ضبطه أفاد بأنه بالفعل يمارس في هذه الأعمال التي يحرمها الشرع ويجرمها القانون وذلك مقابل تقاضيه لمبالغ مالية متفاوتة من المواطنين”.

واستطرد “تم إحالته إلى مكتب التحري والقبض التابع للإدارة العامة للدعم المركزي وذلك تمهيدا لإحالته إلى الجهة المختصة”.

واستكمل “في هذا الخصوص فإن الإدارة العامة للدعم المركزي تهيب بكافة المواطنين ضرورة أن يكونوا أكثر وعيا وإدراكا لخطورة هذه الظاهرة وأن يبلغوا جهات الاختصاص بكل من يمارسها محاولا العبث بسلامة وصحة الناس كافة”.