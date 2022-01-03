السايح: حالة القوة القاهرة تمثلت في ثلاث نقاط أساسية

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن حالة القوة القاهرة التي أدت لتعطل العملية الانتخابية تتمثل في ثلاث نقاط أساسية.

وقال السايح خلال إحاطة أمام مجلس النواب أن عناصر القوة القاهرة هي الأحكام القضائية الباته والنهائية الصادرة لصالح بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية والمراكز القانونية التي انشأت بموجب هذه الأحكام بالإضافة إلى القوة الرافضة لاستكمال العملية الانتخابية في حالة وجود بعض الأسماء المرشحة للانتخابات.

ولفت السايح إلى أنه سيتشاور مع لجنة خارطة الطريق لاتخاذ إجراءات تشريعية داعمة للعملية الانتخابية.