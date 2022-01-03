نوح: اتفقنا مع مجلس الدولة على عقد اجتماع الأربعاء القادم لبحث مستجدات العملية الدستورية

ليبيا – أكد عضو لجنة التواصل المُنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح اتفاقهم مع مجلس الدولة على عقد اجتماع الأربعاء القادم، لبحث مستجدات العملية الدستورية.

نوح أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” الى أن اللجنة تواصلت مع البعثة الأممية واللجنة البرلمانية المعنية بخارطة الطريق لتنسيق لقاءات معهما، مشيرًا إلى أنهم يتنظرون ردودهم، لتحديد مكان وزمان الاجتماع.

وقال إنهم سيتواصلون مع كافة الأطراف الفاعلة، بُغية الوصول لصيغة توافقية تضمن استكمال المسار الدستوري، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية