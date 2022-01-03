بو صخرة: صُدمنا بعدم تنفيذ الانتخابات في الموعد المحدد مما جعل أصابع الاتهام تتهم مجلس النواب بالعرقلة

أوضح عضو مجلس النواب آدم بوصخرة، اليوم الإثنين، أن “المفوضية العليا للانتخابات ليست سلطة تشريعية ولا قضائية ولا تنفيذية، إنما هي مؤسسة تابعة للسلطة التشريعية”.

بو صخرة، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب، قال: “صُدمنا بعدم تنفيذ الانتخابات في الموعد المحدد مما جعل أصابع الاتهام تتهم مجلس النواب بالعرقلة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح خرج في مؤتمرات صحفية ووعد الشعب الليبي بإعلان القوائم النهائية وفي النهاية لم يتم الأمر، لابد من إجابة صريحة حول هذا الأمر”.

وأضاف: “السايح تكلم عن قوة قاهرة لم نسمع عنها سلفا، فكيف يفسر ظهور هذه القوة مؤخرًا ؟ وهل هي قوة ميليشاوية أو عسكرية أو شيء من هذا القبيل؟”.