بالتزامن مع جلسة الاستماع للمفوضية.. مظاهرات في طبرق تطالب بإجراء الانتخابات

خرجت مظاهرات في مدينة طبرق تطالب بإجراء الانتخابات وتؤكد على رفض الدخول في مراحل انتقالية جديدة.

ويعقد مجلس النواب جلسة للاستماع لرئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن عراقيل العملية الانتخابية والحلول المقترحة.

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وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن حالة القوة القاهرة التي أدت لتعطل العملية الانتخابية تتمثل في ثلاث نقاط أساسية.

وقال السايح خلال إحاطة أمام مجلس النواب أن عناصر القوة القاهرة هي الأحكام القضائية الباته والنهائية الصادرة لصالح بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية والمراكز القانونية التي انشأت بموجب هذه الأحكام بالإضافة إلى القوة الرافضة لاستكمال العملية الانتخابية في حالة وجود بعض الأسماء المرشحة للانتخابات.

وأردف السايح إذا استطعنا رفع القوة القاهرة أو التعامل معها فإننا يمكن أن نلتزم بـ 24 يناير موعدا للانتخابات وأضاف إن لم ترفع القوة القاهرة سيتم التشاور مع المفوضية بشأن موعد جديد للانتخابات