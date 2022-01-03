عمران: نتائج اجتماع لجنة خارطة الطريق البرلمانية لن نعترف بها

قالت عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، إن نتائج اجتماع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب اليوم مع أعضاء من التأسيسية الذين وجهت لهم دعوة بشكل شخصي غير ملزمة، ولن نعترف بها”.

وأضافت عمران، في تصريحات صحفية، أن الهيئة لن تعترف بأي تواصل خارج اللجنة المشكلة من طرفها، والنتائج التي ستعلن غير معترف بها.

وتابعت: ”نستغرب تصرف لجنة خارطة الطريق، ونتساءل عن الأسباب التي دعتها إلى الاجتماع مع أعضاء من الهيئة، وتجاهلها طلب لجنة التواصل الاجتماع معها”.

واستطردت: ”يبدو أن لجنة خارطة الطريق تعمل وفق إطار حُدّد مسبقا، ومن ثَمّ الخروج بموقف فقط”.