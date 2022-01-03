مؤسسة الاستثمار: قبول استقالة «حنيش» أصبح نافذاً بحكم القانون

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إن محكمة شمال طرابلس الابتدائية قضت بصحة قرار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار رقم 14 لسنة 2021، بقبول استقالة المدير العام السابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية سالم حنيش، وتعده نافذا بحكم القانون.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن محكمة شمال طرابلس الابتدائية، تؤكد على صحة قرار مجلس إدارة المؤسسة بقبول استقالة المدير العام السابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية سالم حنيش.

ولفتت المؤسسة، إلى المحكمة قضت اليوم الإثنين الموافق 2022/01/03م (بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف) وبذلك يعتبر قرار المؤسسة الليبية للاستثمار رقم 14 لسنة 2021م بشأن قبول استقالة سالم حنيش قرارا صحيحاً ونافذاً بحكم القانون.