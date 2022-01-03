السايح يحسم الجدل بشأن استئناف المفوضية على بعض المترشحين

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن المفوضية استأنفت على جميع الأحكام التي لم تكن في صالح المفوضية مبينا أن جميع المرشحين سواسية أمام المفوضية.

وبين السايح خلال إحاطة أمام مجلس النواب قانون لم يشر إلى ضرورة نشر قوائم التزكية الخاصة أن المجتمع الدولي لم يقدم دعم مالي للمفوضية وإنما دعم عيني من خبراء وبعض المواد التي تعجز المفوضية عن توفيرها حيث تتولى البعثة الأممية توفير المواد التي تعجز المفوضية عن توفيرها في مدة زمنية معينة.

وشدد السايح على أن المفوضية لا تتقاضى أموال من الخارج وليس لديها حسابات بالخارج أو حسابات بالعملة الصعبة.

ولفت السايح إلى أن 300 ألف ناخب لم يتسلموا بطاقاتهم وعندما يتم إعادة فتح باب تسليم بطاقات الناخبين سيتم توزيعها على المعنيين.

وحول الجدل المثار بشأن تواصل المفوضية مع سفراء الدول الأجنبية أكد السايح أن ذلك يكون يموافقة وزارة الخارجية.

وأشار السايح إلى أن كل المؤهلات العلمية التي قدمت للمفوضية معتمدة من مركز ضمان الجودة.