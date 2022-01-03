أحزاب وتكتلات سياسية تحذر من تداعيات تأجيل الانتخابات

أعربت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية عن تخوفها من تداعيات تأجيل الانتخابات، مؤكدة أنها عملت على دعم ومساندة كل الأطراف ذات العلاقة، للوفاء بمتطلبات إقامة الانتخابات في موعدها.

وأوضحت في بيان لها أن التأجيل سيشكل فراغا سياسيا نتاجه الحتمي استمرار حالة عدم الاستقرار وعودة العنف، حاثة على إجرائها في موعدها الأخير الذي حددته المفوضية، وطالبت الأحزاب لجنة 5+5 بوضع برنامج عملي وبتواريخ محددة لتفكيك جميع المجموعات المسلحة، هذا وحملت قوى الأمر الواقع التي عرقلت تحقيق الانتخابات، مسؤولية ما يمكن أن يحدث من صراع مسلح، كما حملت القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في الأزمة الليبية تداعيات عودة العنف.

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