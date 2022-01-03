عن لقائها بوشناف.. وليامز: شددنا على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، “ناقشت اليوم مع مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، آخر التطورات في ليبيا”.

وليامز، وعلى حسابها الرسمي في تويتر، أضافت: “شددنا على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، والدفع نحو المصالحة الوطنية وبناء التوافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا”.

وقالت، إنها عادت إلى العاصمة الليبية طرابلس لمواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة.

وحثت، الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار في ليبيا.