وليامز تغرد: أعود لطرابلس لحث الجميع على استمرار العملية الانتخابية 

العنوان طرابلس

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أنها وصلت اليوم الإثنين إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وليامز في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر :”أعود إلى العاصمة طرابلس – عروس المتوسط – لمواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة”.

وأكدت المستشارة أنها عادت لحث الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات.

وأوضحت وليامز في تغريدتها أنها ستعمل من خلال المشاورات على الدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار في ليبيا.