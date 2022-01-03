“وليامز” تدعو الأطراف الليبية لضمان استمرار العملية الانتخابية

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، مواصلة مشاوراتها السياسية مع الفرقاء والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة عشية عودتها للعاصمة طرابلس.

وحثّت “وليامز”، في تغريدة على تويتر، جميع الأطراف “على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

جديرٌ بالذكر أن “وليامز” التقت العديد من الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد الليبي، في إطار الجهود الأممية الرامية للدفع بالمسار السياسي، بعد تأكيد البعثة الأممية على عدم نيتها طرح خارطة طريق جديدة لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية