الشيباني للسايح: هل تجاوزكم للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس يقع في إطار القوة القاهرة

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، “هل تجاوزكم للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، وقبولكم لمترشحين تعلمون جيدا أنهم مارسوا أعمالهم في فترة قريبة يقع في إطار القوة القاهرة؟”.

الشيباني، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب، أضاف: “هل خروج المفوضية من طرابلس وإقامتها مثلا في سرت، يمكن أن يرفع شيئًا من القوة القاهرة؟”.

وتابع: “هل خاطبت النائب العام أو مراكز الشرطة بالجهات التي هددتكم؟ وهل هناك تدخل أجنبي في هذا الأمر بعدما رأيناكم تجتمعون مع السفراء؟”.