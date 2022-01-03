اللافي: نقدر الجهود الجزائرية لحل الأزمة الليبية

أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي عن تقديره للجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشاد النائب بمواقف الجزائر حكومةً وشعبًا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، معربًا عن تقديره لكل الجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا.

ونقل سفير الجزائر تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين.