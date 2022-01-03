مذكرة شراكة بين “الوطني للحريات” والمنظمة الليبية للعدالة

وقّع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ويُمثّله المستشار القضائي الدكتور عمر حجازي، مذكرة شراكة وتعاون مع المنظمة الليبية للعدالة وحقوق الإنسان ومناهضة الإفلات من العقاب، ويُمثّلها الدكتور شعبان عكاش، بحسب ما أورده المجلس على منصته الإعلامية.

ونصّت بنود الاتفاق بين الجانبين على امتداد آفاق التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والدعم المطلق للحريات العامة والمحافظة على حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها.

وشهدت مراسم التوقيع حضور ممثلي المنظمة حسين الزياني رئيس لجنة العلاقات الخارجية، زهرة تيبار رئيسة لجنة حقوق الإنسان، حسين الزرقاني رئيس لجنة التدريب، المهندس سالم العيانة عضو لجنة العلاقات، وحنان الزنتاني رئيس لجنة الاتصال.

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