افتتاح مركز تدريب القوات الخاصة بقنفودة

افتتحت القوات الخاصة (الصاعقة) اليوم الإثنين، مركز التدريبات التابع لها داخل مقر الكتيبة 302 صاعقة بمنطقة قنفودة في مدينة بنغازي بعد توقفه لعدة أعوام. وحضر الافتتاح آمر القوات الخاصة اللواء عبد السلام الحاسي، وآمر الكتيبة 302 صاعقة المقدم عيسى القابسي، ولفيف من ضباط وضباط صف القوات المسلحة حيث أثنى الحاضرون على التنظيم والعمل الجاد للقوات الخاصة.

وبحسب بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، “سيتم فتح باب القبول والتجنيد حاضنين لأبنـآء الوطن الواحد الذين سوف سيكونون الدرع الحامي للوطن ليزهر وليرتقي الوطن بسواعد أبنائه لصد محاولات العدو المستمرة من نشر الأفكار المتطرفة لتفكيك نسيج الوطن وتفرقة أبنائه ونشر الفوضى في وطننا الغالي والمحافظة على ما قد تمَّ بناؤه علي أيدي رموزنا وضباطنا وقياداتنا من تضحيات وانجازات عربية وإفريقية وعالمية وبأذن الله تعالي قادرين أن نخرج جيل جديد يضيف ولا يهدم، ويعي تماماً قيمة الأرض التي يعيش عليها، ويعلم أنّها ليست مجرد حجارة، وصخور يمكن له العبث فيها كيفما شاء، ووقتما شاء، بل هي أهم من ذلك، بتاريخ مليء بالتضحية،والانجازات والبذل، والعطا”.

وتابعت الإدارة: “اليوم نشهد مجهودات جبارة من أبناء الكتيبة 302 صاعقة بإشراف آمرها المقدم مهندس عيسي ذاوود القابسي وكل ضباط وضباط صف وجنود الكتيبة الذين أثبتوا بحملهم الراية المشرّفة لكل أبناء القوات المسلحة العربية الليبية

مجهودات أثني عليها آمر القوات الخاصة اللواء ركن عبد السلام الحاسي وكل رؤساء أركان القـوات المسلحة مـن تنظيم وتجهيزات تليق بسمعة القوات الخـاصة وجميع منتسبي قواتنا المسلحة أثبتوا بها أن الطريق مستمر والصورة الصحيحة اليوم يقدمها رفاق الشهداء والجرحى أن يرو حجم الإنجازات بإسمهم ويذكرا تاريخهم ليتشرف به الجميع”.

ظ الله باقي رجالنا