اجتماع لجنة إعداد التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد

عقدت اليوم الاثنين لجنة إعداد التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها الثالث لعرض التقرير المحال من إدارة التحقيقات بالهيئة عن أعمالها لسنة 2021

وبين المكتب الإعلامي لهيئة مكافحة الفساد أنه جرى خلال الاجتماع عقد بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم (863)لسنة 2021 حيث تضمن عددا من البنود والمواضيع المتعلقه باعتماد محضر الاجتماع السابق للجنة وعرض التقرير المحال من إدارة التحقيقات بالهيئة كما تم عرض ومناقشة خطة التقرير السابقة وعرض المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة.