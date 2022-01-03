لجنة أضرار الحرب ببنغازي تُحصي 6666 عقاراً متضرراً في المدينة

أكدت لجنة حصر أضرار الحرب بمدينة بنغازي، تسجيل نحو 6666 عقاراً مُتضرراً بشكل كامل وجزئي، في المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر بلدية بنغازي برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، أكد خلاله الأخير على ضرورة البدء الفعلي بتحديد قيم هذه التعويضات وإحالتها إلى اللجنة المركزية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تخصيص الأموال اللازمة وصرفها لمستحقيها من قبل الجهة المختصة.

وشدد بوجواري على استمرار أعمال الحصر للمباني التي لم تكتمل إجراءات حصرها من قبل اللجنة، مُصدراً تعليماته العاجلة بتوفير احتياجات اللجنة من الأجهزة والمُعدات التي تفرضها طبيعة العمل، على أن تقوم اللجنة بموافاة البلدية بتقارير دورية عن نتائج سير عملها، وفق بيان البلدية.

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