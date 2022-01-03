السايح يكشف في إحاطته أسباب تأجيل الانتخابات

كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، كواليس تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر، موضحا 3 أسباب دفعت مفوضية الانتخابات إلى إعلان «القوة القاهرة».

وخلال إحاطة أمام مجلس النواب في طبرق، أشار السايح إلى تغيير مجلس النواب مواد في قانون الانتخابات بعد الاتفاق عليه مع المفوضية، مشيرًا إلى أن الواقع السياسي كان نقطة مفصلية في مرحلة الطعون بمرشحي الرئاسة.

وأماط رئيس المفوضية اللثام عن تعرُّض مفوضية الانتخابات إلى «تهديدات» – لم يوضح مصدرها أو طبيعتها – إذا ما نُشرت قائمة مرشحي الرئاسة النهائية، كاشفا أن أحد مرشحي الرئاسة «قدم تزكيات مزورة»، وما لاحظته المفوضية من عدم صحة الشهادات العلمية والتزكيات لمرشحين لانتخابات النواب. ورغم أن السايح أعلن عدم تأكد المفوضية من قدرة وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية إلا أنه قال إن المفوضية جاهزة للانتخابات من الناحية الفنية.

وخلال الإحاطة، قال السايح إن أول العناصر التي أدت إلى إعلان «القوة القاهرة» هي «الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، وأحكام خارج المدة التي حددها القانون وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة».

وتابع: «لا تستطيع المفوضية أن تتجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، كما أن العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها».

وأردف: «وأخيرًا التهديدات التي تلقتها المفوضية… وتتمثل في محاولة اقتحام المفوضية، والرسائل التي وصلت لنا بأنه حال صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيجري الاقتحام، ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، كذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية وجدت نفسها في موقف (صعب) أمام هؤلاء».

وبشأن مرحلة الطعون في أوراق المرشحين، قال رئيس المفوضية إن قانون انتخاب الرئيس حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح، مضيفا أن هناك ملفات توقعوا أن يوجد بها تزوير، وعقب: «لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة» طلبات أو 12.

وأضاف: «الخلل الكبير لاحظناه في مستندات الترشح فيما يتعلق بالتزكيات، فكان بها تزوير في التوقيعات وأسماء المزكين، واستبعدنا 12 ملفا لهذا السبب.. والتزوير مفضوح للعيان، ولا يحتاج حتى إلى خبير خطوط».

وأشار إلى تلقي المفوضية في آخر 48 ساعة قبل إغلاق باب الترشح 60 طلبًا، بينما طوال أسبوعين لم تتلقَ سوى 40 طلبًا تقريبًا، وكان أمامها يومين فقط للمراجعة، مردفا: «تلك المدة لا تكفي للمراجعة بشكل دقيق، لكن اضطررنا إلى الاكتفاء بتلك المدة التي نص عليها القانون».

ونبه إلى أن «الأحكام التي صدرت بحق المتقدمين بأوراقهم للترشح لرئاسية البلاد «اصطدمت بواقع سياسي ورفض من معظم الأطراف السياسية».

وأضاف «هي نقطة مفصلية في مرحلة الطعون، حيث خلقت واقعا سياسيا جديدا؛ مما أدى إلى اعتراض عديد الأطراف السياسية».

وأضاف «كل الأحكام بخصوص مرشحي الرئاسة كانت تنظر في الشكل، ولم تنظر في الموضوع»، موضحًا أنه «جرى النظر في 26 طعنًا فقط في اليوم الأول، ومهما بلغت إمكانات المفوضية لن تتمكن من النظر في كل الطعون».

وكان من اللافت، ما أعلنه عماد السايح من أن المفوضية «دققت ولاحظت وجود حالات عدم صحة الشهادات العلمية والتزكيات لمرشحين لانتخابات مجلس النواب».

وفيما يخص الجدل المستمر بشأن قانون الانتخابات، قال السايح، إن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تماما عما جرى مناقشته مع مجلس النواب خلال اجتماع في روما. وأضاف «عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة». وأردف «طلبنا أن نتسلم القوانين في شهر يوليو الماضي، لكن تسلمناها في أكتوبر».

ورغم هذه التحديات، أعاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التأكيد على أن المفوضية «جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية».

وفي معرض الحديث عن الصعوبات التي تواجه إجراء الانتخابات، قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن الواقع السياسي والأمني ليس سهلا، مضيفا أنه «لسنا متأكدين من قدرة وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية في هذه الظروف».

وتابع أن «المفوضية تلقت اتهامات عدة وصفت من البعض بأنها مؤسسة فاشلة ولا تستطيع أن تقوم بدورها، ووجدت أحد مرشحي الرئاسة يتكلم وينتقد المفوضية في قناة أجنبية، وهو مقدم قوائم تزكية مزورة بالكامل… لدينا أدلة تدينهم»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب.

وقال السايح، إن الحديث عن تدخل قوى أجنبية وضغطها لتأجيل انتخابات 24 ديسمبر «أمر غير صحيح».

وأوضح أنه «لا ضغوط خارجية على المفوضية، وقراراتنا مستقلة، أما عن استقبالنا للسفراء فهو من باب إطلاعهم على سير العملية الانتخابية فقط والاستفادة من الخبرات الأجنبية من الناحية الفنية».

ولم يحدد السايح أي جهة كمسؤولة عن حالة «القوة القاهرة» التي قال إنها السبب في عدم إتمام الاقتراع، قائلا: «لا أستطيع تحديد جهة معينة مسؤولة عن خلق هذه الحالة».

واعتبر أن الحديث عن موضوع الأرقام الوطنية وتزويرها «لا يُثار إلا عند الانتخابات رغم أنه موضوع أمن قومي»، متابعا: «يجب على الجهات المسؤولة معالجة هذا الباب».

كما أكد أنه لم يصل إلى المفوضية أي رقم وطني مزور، «فنحن نتبع مصلحة الأحوال المدنية ولم يرد إلينا أي رقم مزور في منظومة تسجيل الناخبين».

وشدد رئيس مفوضية الانتخابات على ضرورة أن يهتم مجلس النواب بمسألة تزوير الأرقام وفتح تحقيق في صدقية وجود 700 ألف رقم مزور.

وطلب رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي لمعالجة «القوة القاهرة» التي حالت دون إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021، منوها بأن المفوضية ستجري مشاورات قريبة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وقال السايح، إن هناك «طرق علاج لرفع القوة القاهرة وكيف نتعامل مع عناصر هذه القوة: نحتاج تعديل بعض القوانين وصياغة قوانين داعمة للقانون الحالي». وأضاف «سنتشاور مع اللجنة التي كُلفت لرسم خارطة الطريق في أقرب وقت ممكن». ونفى السايح أن تكون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «خصما لأي جهة»، لافتا إلى أن القوانين الحالية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية «مختلفة عما جرى الاتفاق عليه مع النواب خلال اجتماعات روما». ورد رئيس مفوضية الانتخابات خلال حديثه على ما تردد بشأن اقتحام بعض مراكز الاقتراع والاستيلاء على بعض بطاقات الناخبين، موضحا أنه «لدى اقتحام بعض مراكز الاقتراع كان مجمل البطاقات المسروقة 2000 بطاقة»، مؤكدا أن «لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأرقام التسلسلية لتلك البطاقات المسروقة» و«سيجري إعدامها للحيلولة دون استخدامها». وبشأن المادة (12) من قانون انتخاب رئيس الدولة التي أثارت جدلاً، قال السايح «اقترحنا منذ البداية أن تتولى لجنة منفصلة عن المفوضية قبول طلبات المترشحين للرئاسة واقترحنا أن تكون مكونة من القضاء والداخلية والرقابة والجوازات والمباحث ولكن هذا جرى رفضه وتولت المفوضية هذه المسؤولية ونحن من الناحية الفنية قمنا بواجبنا ولكن للتحقق أحلنا الطلبات للنائب العام الذي طلب بعض المعلومات واستطعنا بتوفيرها استبعاد بعض المترشحين». وتابع: «إذا كنا نريد تنفيذ المفوضية للمادة (12) مع كل مرشح هذا يعني تشكيل لجنة للتحقيق أو التحقق والوقت غير كافٍ لإجراء كل هذا».