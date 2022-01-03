ابتسام بن جمعة: لا أستطيع أن أبرئ المفوضية من مسؤولية خداع الشعب

قالت النائبة ابتسام بن جمعة، عضو مجلس النواب:” لا أستطيع أن أبرئ مسؤولية المفوضية في إيهام الشعب بأنها تسير بطريقة صحيح رغم الضغوطات التي كانت تتعرض لها”.

وأضافت بن جمعة، في تصريحات صحفية، أن إيهام الشعب بـ24 ديسمبر، أفقد الثقة في المؤسسات، وكان من الممكن للمفوضية الرجوع لمجلس النواب.

ولفتت إلى أن المشكلة الآن بعد أن فقد الشعب ثقته فى المؤسسات، متسائلة:” هل نستطيع نؤكد موعد الانتخابات أم لا؟”.

وشددت على أن موضوع التزكيات وعدد المترشحين، فيه إهمال واضح من المفوضية وعدم تحمل للمسؤولية”.

وتابعت:” في مرحلة الطعون، أنت لست خصم للمرشحين، وتنفذ قانون مجلس النواب فقط، والكلمة الأخيرة للقضاء”.