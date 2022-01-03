استعراض الميزانية التقديرية لشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية

عُقد يوم الأثنين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط اجتماع الجمعية العمومية لشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية للعام 2021-2022م، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفي صنع الله (رئيس الجمعية العمومية)، بحضور أعضاء مجلس الادارة (أعضاء الجمعية العمومية) العماري محمد العماري، وأبو القاسم شنقير، وجاد الله حمد العوكلي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للاعمال الهندسية، عادل عمرو عبازة، وزاكي عبدالحميد بيوض المدير التنفيذي لشركة التقنية”. والمستشارون ومدراء العموم ومدراء الادارات، وعدد من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة لرئيس وأعضاء هيئة مراقبة شركة تقنية ليبيا .

وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط جرى خلال الاجتماع استعراض أهم نشاطات شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية خلال العام 2021 والميزانية التقديرية لسنة 2022م، والذي احتوى على مخلص إدارة الشركة المختلفة خلال 2021، حيث اشتمل على جوانب الجودة والسلامة والبيئة وأنشطتها الجارية والمنجزة، ونظامها الإداري المتكامل والشامل حسب مواصفات “الأيزو” والعمليات من إعداد العروض التجارية وأهم أعمال المشاريع الهندسية، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الفترة 2021- 2026م.

وتم خلال الاجتماع استكمال المشاريع القائمة الاربع والمؤمل تنفيذها، كما تم التطرق الى الاستمرار في عمليات الدعم الفني لمنتجات “ميكروسوفت” حسب الاتفاقية المبرمة، وتطوير وتسويق نشاط التفتيش الصناعي، ودعم نشاط الهندسة والمشاريع باستقطاب مهندسين جدد، بالاضافة الى مناقشة الاستشارات الهندسية المكتملة والجاري تنفيذها، والمشاريع المخطط تنفيذها في العام 2022م. والخدمات الفنية،وتقديم خدمات الدعم الفني في مجالات الهندسة والمشاريع، والتفتيش الصناعي، والقوى العاملة والخدمات، وتقنية المعلومات والاتصالات، وأيضاً تم مناقشة الميزانية التقديرية والرأسمالية وأبواب بنودهما المختلفة، والديون المستحقة على الشركة، والمستهدفات لسنة 2022م، والصعوبات التي مرت وتمر بها الشركة والسبل الكفيلة لتجاوزها.

وأكد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة دراسة حالة السوق حسب الدراسات البيئية لزيادة الرافد المادي للشركة، والاهتمام بالتفتيش الصناعي، واستقطاب أوائل الخريجين بالجامعات والمعاهد الهندسية الليبية، والتركيز على دراسات الجدوى الهندسية في إنجاز الشركة لأعمالها بالداخل، من أجل الرفع من مستوى ربحها بما يتماشى مع وضعها القانوني، والتركيز على المواصفات الهندسية العامة لتعميمها على شركات القطاع.

وأكد صنع الله على أهمية الأخذ بعين الاعتبار بما ورد في ملاحظات هيئة المراقبة وأنه ملزماً لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كما شدد على إنشاء مكتب لتطوير الأعمال بالشركة لتعزيز عملها وتفادي الإنكماش .