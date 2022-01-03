«الداخلية»: تأمين انتقال 34 شاحنة وقود إلى المنطقة الجنوبية (صور)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن عناصر الوزارة قاموا بتأمين 34 شاحنة وقود وصلت إلى المنطقة الجنوبية اليوم الإثنين.

وأوضحت أن أعضاء مراكز الشرطة نسمة والشويرف ووحدة مرور القريات بمديرية أمن مزدة اليوم قاموا بتأمين شحنات الوقود القادمة من مستودع مصراتة، مشيرة إلى استلام الشاحنات من مديرية أمن الشاطئ، وفق الحدود الإدارية لمديرية أمن مزدة.

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وتعرضت شاحنات وقود لتهديدات أمنية سابقة خلال الانتقال إلى الجنوب الذي عانى كثيرا من نقص الوقود وتهريبه على يد خارجين عن القانون، فيما أكدت وزارة الداخلية أنها تولي هذا الملف اهتماماً بتسيير دوريات أمنية رفقة الشاحنات.

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