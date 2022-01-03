افحيمة: جلسة الإحاطة انتهت بأن تقوم المفوضية بتحديد موعد مناسب لإجراء الانتخابات

‏العنوان – طبرق

علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة اليوم الإثنين على جلسة إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أمام مجلس النواب.

وقال افحيمة في منشور على حسابه على موقع “فيسبوك” :”انتهت جلسة الإحاطة على الملخص التالي، تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات إلى مجلس النواب”.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المفوضية تحدد موعد الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية برفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.

وتابع افحيمة :”في سؤال مباشر وجهه رئيس المجلس المكلف فوزي النويري للسايح حول هل تستطيع المفوضية الوفاء بتاريخ 24 يناير كموعد بديل عن 24 ديسمبر أجاب السايح ” لايمكن للمفوضية تحديد موعد إلا بعد زوال القوة القاهرة”.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أكد اليوم الإثنين، في إحاطته أمام مجلس النواب، على أن المفوضية لازالت جاهزة فنيا لإجراء الانتخابات.

وقال السايح، إن المفوضية كانت تتوقع من مجلسي النواب والرئاسي والحكومة إدانة ما تعرضت له مفوضية الانتخابات التي وجدت نفسها بمفردها.

وأضاف السايح، إن عناصر القوة القاهرة منها الأحكام القضائية المتضاربة والتي صدرت خارج المدة القانونية والتهديدات التي وجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين وفيها أسماء معينة.

وكشف، أنه تم استخدام أرقام وطنية دون علم أصحابها من قبل بعض المترشحين للحصول على تزكيات وننتظر من النائب العام أن يتخذ الإجراءات بالخصوص.

كما كشف، أن هناك أحد مترشحي الرئاسة انتقد المفوضية على قناة أجنبية ونحن لدينا ما يثبت تزويره في توقيعات التزكية الخاصة به.

وقال، إن الطعون لم تكن منصفة بحق المفوضية، وقد أحلنا الملفات إلى النائب العام لنتمكن من إصدار قائمة نهائية للمترشحين، الذين لا تدور حولهم أي شبهات تمس نزاهة الانتخابات.

وذكر، أن المفوضية على تواصل مع وزارة الداخلية وكان لديها خطة طموحة لتأمين العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت بواقع سياسي وأمني حال دون تنفيذ الخطة.

وتابع، أن عملية انتخاب مجلس النواب مازالت مستمرة وتلقينا أكثر من 5000 ترشح وهناك عدد كبير من التزكيات لا تتوافق مع القانون.

وذكر، أن المفوضية رصدت عمليات تزوير مفضوح في التزكيات والتوقيعات أو أسماء المزكين واستبعدنا نحو 12 ملفا.

وقال السايح، لدينا 5 أحكام قضائية متضاربة في مضمونها حول مصير 5 مترشحين للرئاسة.