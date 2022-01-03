ويليامز تناقش مع بوشناف التطورات السياسية في ليبيا

ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة إبراهيم بوشناف، آخر التطورات في المشهد السياسي الليبي.

وشدد الطرفان في الاجتماع على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، والدفع نحو المصالحة الوطنية، وبناء التوافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا.

وسبق أن حثت ويليامز جميع الأطراف الليبية، على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك عبر تغريدة لها في حسابها الرسمي على تويتر اليوم الاثنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية