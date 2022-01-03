مجلس النواب يطالب السايح بالتواصل مع كل الجهات المناسبة للاتفاق على اجال ومدد انعقاد الانتخابات

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة وبحضور حوالي 80 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن “جلسة اليوم خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات و تحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة اليوم وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي”.

وتابع بليحق: “وبعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات المساء من هذا اليوم خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من اجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترح جديد لمجلس النواب في اقرب الآجال وبذلك علقت الجلسة”.