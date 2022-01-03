حمزة: هيئة رصد المحتوى الإعلامي شكل جديد من قمع حرية الصحافة

تساءل أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن قرار عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، تأسيس هيئة لرصد المحتوى الإعلامي برئاسة جلال عثمان، والهدف منها.

كتب حمزة على فيسبوك: “ما هذا الكيان وما أهدافه واختصاصاته؟، بحسب تقييمي المبدئي هو شكل من الأشكال الجديدة لقمع حرية الصحافة والإعلام والمؤسسات الإعلامية يستوجب توضيح مهية واختصاصات هذا الكيان والغاية من انشائه”.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اليوم قراراً بتسمية جلال محمد عثمان رئيسا للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ومنير مفتاح نائباً له.