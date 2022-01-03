مصادر: الإفراج عن توغي مؤقتًا حتى انتهاء التحقيقات معها

العنوان – طرابلس

كشفت إدارة الإعلام بمكتب النائب العام أن الإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي جاء بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيقات معها.

وأضافت الإدارة في تصريحات صحفية أنه تم سحبنا جواز سفر توغي وإصدار قرار بمنعها من السفر.

وأكدت إدارة الإعلام بمكتب النائب العام أنه تم وضع الوزيرة الموقوفة ضمن منظومة الترقب في المنافذ.

وأشارت إدراة الإعلام إلى أن النائب العام خاطب رئاسة الوزراء بضرورة إيقاف الوزيرة عن العمل مع ضمان ترددها على مكتبه لـ3 أيام في الأسبوع.

وكان النائب العام أمر في ديسمبر من العام المنصرم بحبس وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة المنتهية الولاية، مبروكة توغي، بسبب قضايا تتعلق بالفساد المالي وتزوير في مستندات رسمية.

وقال مكتب النائب العام في بيان له: “إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم”.

وقالت وكالة الأنباء الليبية أمس الأحد أنه تم الإفراج عن وزيرة الثقافة بعد حبسها احتياطياً بأوامر من النائب العام في وقت سابق، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بضلوعها في جرائم فساد مالي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مستشار الوزيرة طارق الجحاوي تأكيده نبأ الإفراج عن توغي، المتهمة بإهدار المال العام عن طريق إبرام عقود صيانة لمرافق تابعة للوزارة، والإنفاق عليها من مخصصات باب الطوارئ.

وأشار الجحاوي إلى عزم الوزيرة رد الاعتبار والكشف عن ملابسات حبسها احتياطياً، على حدّ قوله.