“اللافي” يتابع ملف صيانة الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية

أكد نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي التنسيق مع الحكومة؛ لتفعيل المشروعات المتعلقة بصيانة وتوسعة الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية، للحدّ من الازدحام والحوادث المرورية التي تحصد الأرواح.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اللافي وحضره وزير المواصلات محمد الشهوبي، رفقة عمداء بلديات الساحل الغربي، ناقشوا خلالها الخطوات التي يجب اتخاذها لاستكمال مشاريع المواصلات المتوقفة منذ سنوات، وأهمها ملف الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية.

من جانبه أفاد الشهوبي أن الوزارة والأجهزة التابعة لها تعاقدت مع شركات متخصصة، ستبدأ العمل خلال الأيام القادمة، ستعمل على صيانة الطريق الممتد من جنزور حتى رأس اجدير، مشيراً إلى أن عمليات التوسعة والتطوير ستشمل الحد من الإشارات المرورية التي تُسبب الازدحام، واستبدالها بجزر دوران.

يُذكر أن الطريق الساحلي يُعد الشريان الرئيسي الرابط بين المدن، كما يُعد من الطرق الحيوية التي تُستخدم في عمليات شحن وتنقل البطائع بين ليبيا وتونس.

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