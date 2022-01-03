لجنة خارطة الطريق النيابية تبحث مع هيئة صياغة مشروع الدستور التحديات التي تواجه الهيئة

التقت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر ديوان مجلس النواب بطرابلس، بمقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل.

واستعرضت اللجنة طبيعة عملها ومهامها وكذلك استمعت إلى شرح وافي من العضوين لمراحل صياغة مشروع الدستور و التحديات التي تواجهها، كما تم التطرق الى سبل معالجة المسار الدستوري.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق مع العضوين على عقد لقاء آخر موسع مع لجنة التواصل المشكل من قبل الهيئة، حيث سوف تسعى لجنة خارطة الطريق إلى عقد لقاء مع الأعضاء الأخرين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.