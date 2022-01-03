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زايد هدية: لابد من إزالة أسباب القوة القاهرة قبل تحديد موعد جديد للانتخابات

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد النائب زايد هدية، عضو مجلس النواب، على ضرورة إزالة أسباب القوة القاهرة التي أعلن عنها عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات قبل تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

وأضاف هدية، في تصريحات صحفية:” يجب أن نعرف موقف وزارة الداخلية من الاحتجاجات التي طالت المفوضية ورفضت إعلان القوائم النهائية للمترشحين”.

وتابع:” أتمنى من المفوضية بالتعاون مع لجنة خارطة الطريق وضع تاريخ جديد ليس ببعيد ولا قريب لإجراء الانتخابات”.

وأكد أن الموقف صعب جدا لدى المفوضية ورئيسها بسبب الخلافات السياسية والقوى على الأرض والانفلات الأمني.

ولفت إلى أن الانفلات الأمني والسلاح في المنطقة الغربية والجنوب عائق كبير أمام المفوضية.

واستطرد:” أتمنى من المفوضية في المرة المقبلة أن لا تتهور في وضع تاريخ تحاول به استعطاف الشارع”.

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الانفلات الأمني الخلافات السياسية زايد هدية صعب موقف المفوضية

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صحيفة الساعة 24

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