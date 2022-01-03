بدء المرحلة الثانية لإزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي

بدأ فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة العمليات الأمنية، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من الحملة الأمنية لإزالة التوصيلات غير القانونية من مسارات النهر الصناعي، بناءً على تعليمات النائب العام.

ووفق منشور عبر صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، جرى اليوم تنفيذ حملة أمنية ابتداء من مدينة غريان وصولاً لمدينة الأصابعة والقواليش، وإزالة كافة التوصيلات غير القانونية وإغلاق مجمعات المياه التي يتم تعبئتها بطرق غير قانونية من مسارات نقل المياه، لافتة إلى أن الحملة تستمر لتشمل كافة مناطق الجبل الغربي.

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وخلال الأشهر الماضية، ضبطت دوريات أمنية عددًا من التوصيلات العشوائية على خطوط نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وكذلك أغلقت مجمعات مياه تعبَّأ عن طريق هذه التوصيلات.

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