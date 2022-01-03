“التعليم” تعتمد نتائج امتحانات الدور الثاني للمدارس الليبية بالخارج

اعتمد وزير التربية والتعليم المكلف أحمد أبو خزام، رفقة مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، نتيجة الشهادات العامة لمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي (الدور الثاني) للمدارس الليبية بالخارج.

وبلغت نسبة النجاح لمرحلة التعليم الأساسي %65.16، بعد تقدم 198 تلميذاً وتلميذة لإجرائها، بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي %84.41.

وجاءت نسبة القسم العلمي 85.88%، بعدد ناجحين يبلغ 152 طالباً وطالبة من إجمالي 177 مُتقدِّماً حصل 19 منهم على تقدير ممتاز، و97 على تقدير جيّد جداً و36 على تقدير جيّد، وبلغ عدد الراسبين 25 طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي 55.56%، حيث بلغ عدد الناجحين 5 طلاب من إجمالي 9 مُتقدِّمين، حصل 3 منهم على تقدير جيّد جداً واثنين على تقدير جيّد فيما بلغ عدد الراسبين 4.

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