اللافي يستقبل سفير الجزائر لدى ليبيا

طرابلس 03 يناير 2022 (وال) -استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، الذي نقل تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين.



وأشاد النائب بمواقف الجزائر حكومة وشعبا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، معربا عن تقديره لكل الجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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