مصرف الجمهورية يوزع سيولة بقيمة 13 مليار خلال العام الماضي

قال مصدر في مصرف الجمهورية إن المصرف حقق نتائج إيجابية في تلبية احتياجات زبائنه من السيولة بشكل منتظم طيلة أشهر عام 2021، ضمن خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة.

وأفاد المصدر بأنه تم توزيع سيولة بقيمة 13 مليار دينار من كافة فروع المصرف، منها ملياران ونصف مليار دينار من فروع منطقة بنغازي بنسبة تسعة عشر بالمئة من الإجمالي، و4 مليارات و700 مليون دينار من فروع منطقة طرابلس بنسبة ستة وثلاثين بالمئة، ومن فروع المنطقة الوسطى ملياران و700 مليون دينار بنسبة واحد وعشرين بالمئة، ومن فروع منطقة الجبل الغربي مليار و400 مليون دينار، ومن مناطق الجنوب ومنطقة الزاوية 882 مليون دينار لكل منها.

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