هدية: يجب إزالة أسباب القوة القاهرة التي أعلن عنها السايح قبل تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات

أوضح عضو مجلس النواب زايد هدية، اليوم الإثنين، أنه يجب إزالة أسباب القوة القاهرة التي أعلن عنها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قبل تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

هدية، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب، قال: “يجب أن نعرف موقف وزارة الداخلية من الاحتجاجات التي طالت المفوضية ورفضت إعلان القوائم النهائية للمترشحين”، متمنياً “من المفوضية بالتعاون مع لجنة خارطة الطريق وضع تاريخ جديد ليس ببعيد ولا قريب لإجراء الانتخابات، و أتمنى من المفوضية في المرة القادمة أن لا تتهور في وضع تاريخ تحاول به استعطاف الشارع”.

وتابع: “الموقف صعب جدا لدى المفوضية ورئيسها بسبب الخلافات السياسية والقوى على الأرض والانفلات الأمني، والانفلات الأمني والسلاح في المنطقة الغربية والجنوب عائق كبير أمام المفوضية”.