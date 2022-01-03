النائبة سارة السويح: المجلس طالب المفوضية بالتشاور مع الجهات التنفيذية قبل تحديد موعد الانتخابات

قالت عضوة مجلس النواب، سارة السويح، إن المجلس طالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بالتشاور مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن إجراء الانتخابات وإحالة تقريرها للمجلس للتنسيق في تحديد موعد جديد للانتخابات الانتخابات» بعد تذر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت السويح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الإثنين في مدينة طبرق، «خلصت إلى إعادة النظر في موعد الانتخابات إلى حين إزالة العراقيل وتذليل الصعوبات التي تعيق إجراء الانتخابات سواء كانت سياسية أو أمنية ورفع القوة القاهرة التي تعرضت لها المفوضية والمتمثلة في الأحكام القضائية المتضاربة، والتهديدات التي تعرضت لها المفوضية، والتي حالت دون إجراء الانتخابات».

وعقد مجلس النواب اليوم جلسة استمع خلالها إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بعد الاطلاع على المعلومات الواردة للمجلس بالتقارير الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية الصادرة في 7 ديسمبر 2021، وجهاز المخابرات العامة، الصادر في 2 ديسمبر 2021.

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وذكرت السويح أن تلك التقارير «تفيد باتساع الخروقات الأمنية وتهديد الخطة الاستراتيجية لحماية وتأمين الانتخابات وكذلك وجود خطط إرهابية واستهداف مقار انتخابية بتفجيرات، وأيضا وجود شبهات تزوير في منظومة الرقم الوطني وانتحال الجنسية الليبية من قبل جنسيات أخرى، وعمليات شراء الصوت الفاسد فاقد بطاقات الناخب وخلل في حوالي 750000 بطاقة تقريبا، مما يؤدي إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وعدم قبولها».

وخلال الجلسة طلب السايح من مجلس النواب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي لمعالجة «القوة القاهرة» التي حالت دون إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021، منوها بأن المفوضية ستجري مشاورات قريبة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

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