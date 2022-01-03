لجنة خارطة الطريق تبحث سبل معالجة المسار الدستوري

العنوان-طرابلس

عقدت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، لقاء بمقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل.

وتطرق اللقاء وفق الإيجاز الصحفي للجنة خارطة الطريق إلى بحث سبل معالجة المسار الدستوري، وقالت اللجنة: “إنها استعرضت مع عضوي الهيئة التأسيسية طبيعة عملها ومهامها”.

واستمعت إلى شرح واف من العضوين لمراحل صياغة الدستور والتحديات التي تواجهه، كما تم التطرق إلى سبل معالجة المسار الدستوري.

وأضافت لجنة خارطة الطريق أنها اتفقت مع عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عقد لقاء آخر موسع مع لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة، منوهة إلى أنها ستسعى إلى عقد لقاء مع الأعضاء الآخرين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.