النائب حسن مصباح: حديث عماد السايح أمام البرلمان يبرئ النواب أمام الليبيين

تساءل النائب حسن الطاهر مصباح، عن الموانع التي تحججت المفوضية العليا للانتخابات بها لتأجيل الانتخابات في 24 ديسمبر، التي مازالت قائمة؟، على حد قوله.

وأضاف مصباح، في تصريحات صحفية:” لماذا لم تعمل المفوضية على استفتاء الدستور الذي استلمته من مجلس النواب منذ سنوات”.

وتابع:” لا يصح لأي بلد أن يكون مستقر دون دستور، ومجلس النواب لم يكن ضد الانتخابات”.

وشدد على ضرورة وجود قاعدة دستورية جديدة وإنهاء الخلافات والجدل بين الأطراف السياسية.

ولفت إلى أن المفوضية لم تنشر في تقريرها أي موانع أمنية أو لوجستية، فهل ما ورد في جهاز المخابرات والداخلية على علم به؟.

وأوضح أن كلام عماد السايح يبرئ مجلس النواب أمام الليبيين بأنه أحد معرقلي إجراء الانتخابات.