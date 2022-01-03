عقب عودتها إلى طرابلس.. ستيفاني تباشر لقاءتها بالرئاسي مجتمعا

استقبل رئيس المجلس محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا. .

ووفقا لمصادر الرئاسي، فقد استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية، وتأكيد أهمية الإلتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، أكدت في تغريدة لها العودة إلى طرابلس لاستئناف حواراتها مع الأطراف السياسية الليبية المختلفة.

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