معيتيق ونورلاند يؤكدان على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات

قال المترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، أحمد معيتيق، إن لقاءً جمعه صباح اليوم الاثنين مع المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”.

وأضاف معيتيق في منشور له على حسابه الرسمي في فيسبوك، أن اللقاء ركّز على تنسيق الجهود الدولية للمحافظة على الاستقرار والدفع بالعملية السياسية على نحوٍ إيجابي، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جدير بالذكر أن اجتماعاً جمع معيتيق بعدد من المترشحين للرئاسة في 21 ديسمبر الفائت، في لقاء ذهب مراقبون على أن الهدف منه تشكيل قوة موازية في وجه ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

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