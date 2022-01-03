وزيرا خارجية إيطاليا وفرنسا: سندعم التحول السياسي في ليبيا

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في اتصال هاتفي، تطورات الأحداث في ليبيا ودعم التحول السياسي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، فإن وزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والفرنسي جان إيف لودريان ركزا خلال محادثتهما هاتفيا، على العملية الانتخابية ودعم التحول السياسي في ليبيا.

وأكد البيان، أن الجانبين، سيدعمان التحول السياسي من خلال الدعم القوي لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز.