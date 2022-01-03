بحضور «الكوني واللافي»..«المنفي» يبحث مع «ستيفاني» مستجدات الوضع السياسي 

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وأوضح حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على فيسبوك، في بيان، أن اللقاء استعرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية.

وتطرق اللقاء إلى التأكيد على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.