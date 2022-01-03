«الداخلية» تبحث استعدادات استئناف الرحلات بمطار الزنتان

اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية العميد ونيس الشكري، اليوم الإثنين، بمدير أمن منفذ مطار الزنتان الدولي.

وتناول الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالمنفذ، كما استمع مدير الإدارة إلى آخر الاستعدادات بشأن استئناف الرحلات بالمطار.

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وفي 2019 أقرت مصلحة المطارات خطة عمل للتواصل بين الشركات المنفذة ومكتب المهابط والمنشآت وإدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة، وإعداد تقارير المتابعة من المهندسين المشرفين حسب سرعة التنفيذ للمشروع.

وفي ديسمبر 2020، قامت اللجنة المشتركة المكلفة من مصلحتي المطارات والطيران المدني والمركز الوطني للأرصاد الجوية، بزيارة ميدانية إلى مطار الزنتان غرب البلاد.

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