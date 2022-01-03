لجنة خارطة الطريق تلتقي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

بحثت لجنة خارطة الطريق النيابية اليوم الاثنين، مع مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورئيس لجنة العمل، سبل معالجة المسار الدستوري.

وأوضحت اللجنة في بيان أن اللقاء الذي عُقد اليوم الاثنين بمقر ديوان المجلس بطرابلس، تم خلاله استعراض التحديات والمراحل التي مر بها مراحل صياغة مشروع الدستور، حيث جرى التوافق على عقد لقاء آخر موسع مع لجنة التواصل المُشكّلة من قبل الهيئة، مشيرة إلى عزمها عقد لقاء مع الأعضاء الآخرين بالهيئة والذين لديهم وجهات نظر مختلفة.

يُذكر أن لجنة خارطة الطريق أكدت نيتها الالتقاء بعدد من الهيئات والمؤسسات والأحزاب السياسية، في إطار جهودها التي تهدف لتوسيع المشاركة السياسية وصياغة تصور للمرحلة المقبلة.

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