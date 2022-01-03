الدبيبة يكلف سلامة الغويل بتسيير مهام وزارة الثقافة بعد إيقاف مبروكة توغي

أصدر عبدالحميد الدبيبة العائد لرئاسة الحكومة، قرارا بتكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، بتسيير مهام وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بعد إيقاف الوزيرة مبروكة توغي.

وبحسب رسالة التكليف، فإن مباشرة مهام الوزير “سلامة” تبدأ اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 3-2-2022 إلى حين إشعار آخر.

وكان النائب العام، الصديق الصور، قد أمر الأيام الماضية بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بالحكومة المؤقتة “مبروكة توغي” احتياطيًّا على ذمة التحقيق في وقائع فساد.

يذكر أن التكليف جاء أعقاب الإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي.

واتهمت توغي بإهدار المال العام عن طريق إبرام عقود صيانة لمرافق تابعة للوزارة، والإنفاق عليها من مخصصات باب الطوارئ.