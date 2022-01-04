عمومية «تقنية ليبيا» تراجع خطتها الخمسية ومشروعات العام الجديد

استعرضت الجمعية العمومية لشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية للعام خطتها الاستراتيجية الخمسية 2021- 2026، بالإضافة إلى مراجعة ميزانية العام المنقضي، ومناقشة الميزانية المقترحة للعام الجاري 2022.

الاجتماع الذي عقد الإثنين، جاء في إطار استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في متابعة نشاطات شركاتها، وفي بيان نشرته صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على «فيسبوك».

ترأس الاجتماع رئيس مؤسسة النفط مصطفى عبد الله صنع الله، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، العماري محمد العماري، أبو القاسم شنقير، جاد الله حمد العوكلي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، عادل عمرو عبازة، وزاكي عبدالحميد بيوض المدير التنفيذي لشركة التقنية.

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وتحدث صنع الله عن تحقيق الشركة أهدافها رغم التحديات الصعبة والظروف المصاحبة كجائحة كورونا، من خلال تقييم الأعمال الهندسية، والاستشارات للشركات النفطية رغم شح ميزانيات القطاع.

واستعرض الاجتماع أهم نشاطات الشركة خلال العام 2021 والميزانية التقديرية لسنة 2022، والتي احتوت على ملخص إدارات الشركة المختلفة خلال 2021، حيث اشتمل على جوانب الجودة والسلامة والبيئة وأنشطتها الجارية والمنجزة، ونظامها الإداري المتكامل والشامل حسب مواصفات «الأيزو».

كما استعرض الاجتماع إعداد العروض التجارية وأهم أعمال المشاريع الهندسية، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الفترة 2021- 2026، واستكمال المشاريع القائمة والجاري تنفيذها.

وتطرق إلى الاستمرار في عمليات الدعم الفني لمنتجات «ميكروسوفت» حسب الاتفاقية المبرمة، وتطوير وتسويق نشاط التفتيش الصناعي، ودعم نشاط الهندسة والمشاريع باستقطاب مهندسين جدد، بالإضافة إلى مناقشة الاستشارات الهندسية المكتملة والجاري تنفيذها، والمشاريع المخطط تنفيذها في العام 2022.

واستعرض المجتمعون تقديم خدمات الدعم الفني في مجالات الهندسة والمشاريع، والتفتيش الصناعي، والقوى العاملة والخدمات، وتقنية المعلومات والاتصالات، وأيضاً مناقشة الميزانية التقديرية والرأسمالية وأبواب بنودهما المختلفة، والديون المستحقة على الشركة، والمستهدفات لسنة 2022.

وأكد صنع الله ضرورة دراسة حالة السوق حسب الدراسات البيئية لزيادة الرافد المادي للشركة، والاهتمام بالتفتيش الصناعي، واستقطاب أوائل الخريجين بالجامعات والمعاهد الهندسية الليبية، والتركيز على دراسات الجدوى الهندسية في إنجاز الشركة لأعمالها بالداخل، من أجل رفع مستوى ربحها بما يتماشى مع وضعها القانوني، والتركيز على المواصفات الهندسية العامة لتعميمها على شركات القطاع.

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