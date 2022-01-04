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ضبط شحنة أدوية مهربة إلى ليبيا على الحدود التونسية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مصلحة الديوانة بالمعبر الحدودي برأس اجدير، عن إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية من تونس إلى ليبيا.

وأفادت المصلحة بأن أعوان فرقة تفتيش المسافرين بالمعبر الحدودي برأس اجدير، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 411 علبة دواء مختلفة الأنواع، تحتوي على 7740 حبة مخفية بإحكام تحت الهيكل الخلفي لسيارة يقودها مواطن تونسي كان يستعد للمغادرة نحو ليبيا.

وذكرت المصلحة أنه قد تم تحرير محضر في الواقعة، وتم إيقاف المشتبه بهم لمزيد من البحث والتحري.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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